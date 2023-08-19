فرصة جديدة للانفجار .. أولمبياد باريس يُعيد هنري للتدريب!

هل يستغل الفرنسي هذه الفرصة؟

يستعد النجم الفرنسي تييري هنري للعودة إلى التدريب من جديد، عن طريق بوابة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس العام القادم.

أسطورة آرسنال ولاعب يوفنتوس وبرشلونة السابق رحل في ديسمبر 2022 عن دوره كمدرب مساعد بالمنتخب البلجيكي، ولم ينتقل للعمل كمدرب في أي فريق آخر حتى الآن.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن صاحب الـ46 سنة يكافح في الوقت الحالي لتفجير مسيرته التدريبية، ويبدو أن الفرصة قد سنحت له من خلال تدريب منتخب فرنسا تحت 21 سنة.

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وأوضحت أن هنري هو الأقرب حاليًا لتولي هذه المهمة خلفًا لسيلفان ريبول، ومن المتوقع أن تكون الأخبار رسمية يوم الإثنين المقبل خلال اجتماع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

يذكر أنه هنري بدأ مسيرته التدريبية كمساعد للإسباني روبيرتو ماتينيز في منتخب بلجيكا عام 2018، قبل أن ينتقل إلى موناكو في أكتوبر من نفس العام ولكن التجربة كانت كارثية ولم تستمر طويلًا.

وخاض الفرنسي تجربة أخرى في مونتريال الكندي في 2019 قبل الرحيل بعدها بعامين من أجل العودة مرة أخرى لبلجيكا كمساعد مدرب، ولكنه الآن بلا أي فريق ويكتفي بالعمل كمالك لنادي كومو الإيطالي.