فرصة الاتحاد؟ بوردو يُحاول التخلص من أوتافيو في يناير

مازال الضباب يُحيط بمستقبل هدف الاتحاد "أوتافيو" لاعب وسط بوردو الفرنسي، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ولم يتم الاتفاق حول تجديده.

المصادر السعودية كانت قد تحدثت عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع أوتافيو في الانتقالات الشتوية الجارية، فيما أفادت مصادر جول الخاصة أن اللاعب وقع عقدًا مبدئيًا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي وسينضم له بعد نهاية الموسم الجاري في فرنسا.

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توقيع اللاعب للنادي البرازيلي أغلق الأبواب في وجه الاتحاد للتعاقد معه، لكن بوردو أعاد فتح جزء من الباب مانحًا العميد فرصة الاستفادة من أوتافيو حتى نهاية الموسم الجاري فقط.

إذ أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة بوردو وبالتنسيق مع المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش قررت إعارة اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وحتى نهاية الموسم، وذلك بهدف التقليل من المصاريف، إذ يتقاضى شهريًا 150 ألف يورو.

يُشار إلى أن الاتحاد يبحث عن لاعب وسط يُعوض به غياب قائده كريم الأحمدي الذي تعرض لإصابة كسر إجهادي في مشط قدمه مما سيُبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، ويُقال أن العميد في طريقه لفسخ عقده والتعاقد مع لاعب وسط آخر، مع الإشارة لوجود طارق حامد لاعب الزمالك على رأس قائمة المرشحين.