فرصة أخيرة للاتحاد لتحطيم رقم الهلال التاريخي في دوري المحترفين

يمتلك الاتحاد عدة أهداف من مواجهة الهلال يوم الأحد القادم في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، أبرزها على الإطلاق حسم صراع اللقب بين الفريقين لصالحه.

العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال الذي يمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها الأربعاء المقبل أمام الاتفاق، وذلك قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

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أحد الأهداف الذي سيدخل بها الاتحاد المباراة هي رغبته في الحفاظ على آماله في تحطيم رقم الهلال التاريخي الخاص بعدد النقاط المحرزة في موسم واحد من الدوري السعودي.

الزعيم نجح خلال موسم 2019-2020 في تحطيم رقم النصر الذي حققه موسم 2018-2019 بحصد 70 نقطة تُوج بهم بطلًا للموسم، إذ جمع الهلال في الموسم قبل الماضي 72 نقطة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد يمتلك حاليًا 62 نقطة ويتوجب عليه الفوز في مبارياته الأربعة الأخيرة كلها للوصول إلى النقطة الـ74 وتخطي رقم الهلال، ولذا تُمثل مواجهة الكلاسيكو أمام بطل آسيا فرصة أخيرة للعميد لتحقيق هذا الإنجاز، إذ أن أي نتيجة أخرى غير الانتصار ستعني استحالة تحقيقه.

تعادل الاتحاد مع الهلال في المباراة المرتقبة سيُحافظ على فرص العميد معادلة رقم الهلال، فيما الخسارة ستؤكد احتفاظ الزعيم برقمه لموسم جديد.

يُشار إلى أن الهلال تُوج باللقب الموسم الماضي لكنه لم يستطع جمع سوى 61 نقطة، وقد تخطى الاتحاد هذا الرصيد من النقاط بالفعل هذا الموسم.