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فرساليكو يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

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الدولي الكرواتي فشل في إثبات نفسه مع إنتر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك احتمالية كبيرة أن يقطع شيمي فرساليكو إعارته لإنتر والعودة مجدداً لناديه الأصلي أتلتيكو مدريد بسبب الإصابات.

ويغيب فرساليكو عن مباراة تورينو وإنتر مساء الأحد بعد تجدد إصابته على مستوى الركبة، وهي نفس المشكلة التي عانى منها في مناسبتين هذا الموسم.

وأشارت "كوريري" أن اللاعب يفكر في الخضوع لعملية جراحية لحل مشكلة إصابته المتكررة بعد فشل علاجها عن طريق العلاجات والدواء فقط.

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وقال التقرير إن قرار إجراء الجراحة التي قد تبعده لأشهر يعود للاعب وناديه الأصلي أتلتيكو مدريد، وأن إنتر يتجه نحو عدم تمديد الإعارة واحتمالية قطعها في منتصفها.

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وانضم فرساليكو إلى إنتر مقابل ستة ملايين يورو كتكلفة إعارة لمدة موسم، وإمكانية الشراء مقابل 16 مليون يورو إضافية بنهايته.

وأنهى إنتر إجراءات ضم سيدريك سواريس، الظهير الأيمن، من ساوثامبتون، مما يفتح المجال لعودة فرساليكو لأتلتيكو بيناير الجاري.

ولعب فرساليكو فقط 13 مباراة مع إنتر منذ انضمامه في يوليو الماضي.

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