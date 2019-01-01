فرديناند يكشف عن مصدر قلقه الوحيد من صفقة ماجواير القياسية

نصائح ذهبية للوافد الجديد على معقل الشياطين الحمر

كشف قائد مانشستر يونايتد الأسبق ريو فرديناند، عن مصدر قلقه الوحيد، من صفقة مواطنه هاري ماجواير، المنتقل حديثًا من صفوف ليستر سيتي إلى قلعة الشياطين الحمر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، كأغلى مدافع في التاريخ.

وتذكر قائد الأسود الثلاثة سابقًا، ما حدث معه في بداية الألفية الجديدة، عندما انتقل إلى "أولد ترافورد" في صفقة قياسية آنذاك، جنى من ورائها ليدز يونايتد حوالي 30 مليون إسترليني، للموافقة على ذهابه إلى الغريم الشمالي –المكروه بشدة من قبل جماهير ايلاند روود-.

واعترف فرديناند بصعوبة مهمة صاحب الـ26 عامًا، وذلك بسبب الضغط الهائل الذي يشعر به اللاعب، عندما ينتقل من نادٍ آخر بأرقام غير مسبوقة، تمامًا كما حدث معه بعد انتقاله لمانشستر، لافتًا أنه كان يشعر بضغط لا يصدق في بدايته مع النادي، بسبب ما ينتظره الجميع من صاحب لقب "أغلى مدافع في العالم".

وقال في حديثه مع شبكة BT الرياضية البريطانية "إنه ضغط هائل، وأتذكر عندما ذهبت إلى مانشستر يونايتد، وفي كل حصة تدريبية كنت أفكر في قيمة انتقالي"، مشيرًا إلى أن الأمر كان "معقدًا"، بسبب الضغوط الهائلة، التي تجعله مشتتًا ما بين تقديم الأداء الجيد المنتظر منه وتقمص دور القائد البطل.

وأضاف "سيتكرر سؤال الناس في التدريبات كل يوم .. هل يستحق 80 مليون إسترليني؟"، لذا شدد على ضرورة التعامل جيدًا مع الضغوط المحيطة به، خصوصًا في بدايته مع الفريق.

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◀️ توتنهام ضم بمنتهى الذكاء ما يحتاج إليه من لاعبين

وليفربول .. لا تعليق 😅



ميركاتو الأندية الإنجليزية بنظرتنا الخاصة 👌👇 pic.twitter.com/0YEOnalbR4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

وفي مقابلة أخرى مع إذاعة "توك سبورت"، أعرب عن أمله أن يكون سولشاير قد أخذ خطوة عملاقة لعودة اليونايتد إلى الطريق الصحيح، بعد تدعيم صفوفه بالثلاثي ماجواير، آرون بيساكا ودانيال جيمس، لتعويض الجماهير عن النتائج المتواضعة في السنوات الماضية.