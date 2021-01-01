خاص | دي بروينه الكرة النسائية: أحلم باللعب لمانسشتر سيتي ومحمد نور مثلي الأعلى

فرح جفري: جوميس أفضل من عبد الرزاق حمد الله

أحلامهن كانت صعبة للغاية، ولكنها تحققت، وأصبحن يتلألأن في سماء المملكة، بعد أن حصلا على فرصة لتحقيق هدفهن بلعب كرة القدم، وتحقيق إنجازات، بعد أن تم إطلاق أول نسخة من الدوري النسائي في السعودية.

لقب الهداف في أول نسخة من بطولة؟، نعم شيئًا تاريخيًا بكل تأكيد، فحصلت عليه فرح جفري لاعبة فريق جدة إيجلز، وأفضل لاعبات النسخة الأولى من الدوري السعودي النسائي والتي أطلق عليه لقب دي بروينه لتشابه لعبها معه.

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عن بدايتها مع كرة القدم والصعوبات التي واجهتها وهدفها المستقبلي، فرح جفري تفتح قلبها لـ "جول" وتحكي تفاصيل مسيرتها مع الساحرة المستديرة ..

‎- كيف دخلتي عالم الساحرة المستديرة رغم أن المملكة العربية السعودية معروف عنها التحفظ في شؤون المرأة قبل سنوات؟ ومن حببك في كرة القدم؟

‎ كانت البداية من المنزل مع والدي وساهم بتدريبي وتطويري بشكل كبير لإبراز موهبتي وأنا بهذا العمر وينتظرني مستقبل واعد بإذن الله، كرة القدم شغف لدي منذ الصغر وحلم يكبر معي يومًا بعد يوم، أمارس كرة القدم وأشاهد المباريات مع والدي وخصوصًا الدوري السعودي والإنجليزي.

‎- ما هي الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك؟

‎لم تكن بدايتي مع كرة القدم بسيطة، بسبب فكر المجتمع بذلك الوقت وأن كرة القدم فقط للرجال بالإضافة لعدم توفر منشآت رياضية خاصة للنساء ومدربات لتدريب كرة القدم.

‎- هل عارض أحد من أسرتك مشوارك مع كرة القدم؟

‎لا .. بل كانوا يشجعونني كثيرًا ويقدمون لي المساعدة من أجل التطور.

‎- من وقف بجانبك في مشوارك في كرة القدم؟

‎عائلتي وبعض أصدقائي وبعد ذلك زملائي في الفريق ساهموا في مشواري بالكثير بكل تأكيد.

‎- ما سر لقب الـf16 ومن أطلقه عليكي؟

سر لقب الـf16 هو الجمهور، أطلقه علي نسبة إلى أول حرف من اسمي بجانب رقم القميص الخاص بي، ويتشابه الاسم مع إحدى الطائرات المقاتلة.

‎- أفضل هدف أحرزتيه في الموسم كان في شباك أي فريق؟

‎من أفضل أهدافي في الفترة الأخيرة، هو هدفي في نهائي كأس الأبطال أمام فريق تشالنج، لأنه كان ركلة حرة من مسافة بعيدة وهذه الطريقة كنت أتدرب عليها كثيرًا خلال فترة طويلة.

‎- فريق أوروبي تتمني الانتقال له حال حصلتي على فرصة للاحتراف؟

‎أتمنى أن انتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

‎- من مثلك الأعلى من اللاعبين الحاليين بدوري الرجال؟ ومن من نجوم زمان؟ ومن من نجوم العالم؟

مثلي الأعلى هو كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي، وفي السعودية مثلي الأعلى محمد نور نجم الاتحاد، وكنت أتمنى اللعب بجوار الأرجنتيني مارادونا.

‎- من مثلك الأعلى من لاعبات كرة القدم في العالم؟

مثلي الأعلى في الكرة النسائية هي كيم ليتل لاعبة وقائدة نادي أرسنال الإنجليزي، أتمنى أن أتمتع بشخصيتها داخل الملعب ومهاراتها.

‎- من اللاعب الذي ترين أن طريقة لعبك تشبهه من المحليين والعالميين؟

مدربي السابق كان يشبه طريقة لعبي باللاعب كيفين دي بروينه، أما بالنسبة للاعبين المحليين فطريقة لعبي تشبه اللاعب الواعد ناصر الدوسري لاعب نادي الهلال.

‎- من تتمنين اللعب بجواره من الدوري المحلي والدوريات العالمية، ولاعبات الكرة النسائية؟

أتمنى اللعب بجانب دي بروينه وأندريس إنييستا و الأسطورة ميسي ومحمد نور، وبالنسبة للاعبات أتمنى اللعب بجانب اللاعبة كيم ليتل قائدة فريق أرسنال الإنجليزي.

‎- هل يحظى الدوري النسائي بالاهتمام المطلوب من قبل المسؤولين؟ وما هي مطالبك خلال الفترة المقبلة؟

يحظى الدوري النسائي هذه الفترة بدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويجب أن نوجه لهم الشكر على جهودهم المبذولة و دعمهم، ومطالبي هي أن يستمر الدعم للأندية النسائية في الفترة المقبلة من خلال توفير مرافق للتدريب والدعم المادي وتسليط الضوء أكثر على كرة القدم النسائية.‎

‎- كيف كان حديث جياني إنفانتينو رئيس فيفا معكم عند زيارتكم؟

أشاد جياني إنفانتينو بالتطور التي تشهده كرة القدم النسائية وأنه ينتظر الفتيات مستقبلاً مشرقًا في هذا المجال.

‎- ما هو تقييمك لدوري الرجال في الموسم الحالي، هناك انتقادات كثيرة له واتهامات بالتراجع؟

الدوري السعودي في هذا الموسم يشهد منافسة بين الشباب والهلال والاتحاد مما جعلته أكثر حماسًا و عودة نادي الاتحاد ينافس بشدة على لقب الدوري في حين أن هناك هبوط في المستوى بشكل ملحوظ لبعض الأندية، يزداد حماس الدوري في كل جولة مع النتائج غير المتوقعة التي تشعل المنافسة بين أندية الدوري.

‎- من الفريق الذي تشجعيه في الدوري السعودي للمحترفين؟ وهل تتمني الانتقال له؟

أشجع فريق الاتحاد السعودي، وبكل تأكيد أتمنى أن أمثل نادي الاتحاد السعودي يومًا ما.

‎- من أفضل بالنسبة لكِ من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

أُفضل الأسطورة ميسي.

‎- من أفضل بالنسبة لكِ من زيدان أم إنييستا؟

أنا اُفضل طريقة لعب إنييستا

‎- بافيتمبي جوميس أم عبدالرزاق حمد الله؟

مهاجم الهلال بافيتمبي جوميس

‎- أخيرًا وجهي رسالة للجماهير السعودية عن الدوري النسائي وما تنون تقديمه من تطور في الأداء خلال السنوات المقبلة؟

يحتوي الدوري النسائي على لاعبات موهوبات وطموحات للأفضل دائمًا ولتطوير كرة القدم النسائية، وبإذن الله سيستمر هذا التطور وستشهد كرة القدم النسائية نقلة نوعية في المستقبل.