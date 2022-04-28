فرحة منضبطة .. ريال مدريد وضع خطة التتويج بالدوري الإسباني!

بدأ نادي ريال مدريد بالفعل العمل على إقامة احتفالية بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021-22، وذلك حين يستضيف إسبانيول يوم السبت المقبل، في الجولة 34 من "لا ليجا".

ريال مدريد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الاحتفالات المحتملة التي يخطط لها ريال مدريد، إذا ما تعادل أو فاز على إسبانيول عصر السبت.

ما هي الخطة؟

ريال مدريد، ومع تأكيده على الاحترام الكامل لنادي إسبانيول، قرر بإعداد احتفالات محتملة بلقب الدوري الإسباني.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250 ألف شخص قد يتجمعون في ساحة "سيبيليس" الشهيرة في العاصمة الإسبانية إذا ما توج ريال مدريد رسميًا باللقب.

وهذه الاحتفالات خارجة عن تحكم النادي، لكن على أي حال سيؤخذ في الاعتبار من قبل النادي أن يتواجد اللاعبون في الاحتفال كما جرت العادة، لكن لن يستمر تواجدهم كما كان الحال في المناسبات الأخرى حتى الفجر.

مطالب بضبط النفس!

لكن الاحتفالات التي سيقوم بها ريال مدريد ستكون متحفظة إذا ما حقق اللقب ضد إسبانيول.

ويأتي ذلك لأن النادي الملكي سيكون على موعد بعد خمسة أيام فقط مع أهم مباراة في الموسم، حين يستضيف مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لهذا السبب سيكون الاعتدال هو الاتجاه العام في احتفال لاعبي ريال مدريد المحتمل بتحقيق لقب الدوري.

هل يتسلم ريال مدريد كأس الدوري الإسباني؟

ما تم تأكيده هو أنه في حالة الحصول على نقطة أمام إسبانيول، فإن ريال مدريد سيحصل على كأس الدوري الإسباني يوم السبت في سانتياجو برنابيو.

الأمر يتعلق بتجنب الصور مثل تلك التي حدثت عندما توج النادي الملكي باللقب في 2017، حين احتفل اللاعبون بدون الكأس بمجرد انتهاء مباراتهم أمام مالاجا في الجولة الأخيرة من الموسم.

لكن حين توج ريال مدريد بآخر لقب له في الدوري الإسباني في موسم 2019-20، حصل اللاعبون على الكأس بعد مباراة فياريال التي ضمن فيها الفوز باللقب، رغم أن ذلك كان دون حضور جمهور بسبب جائحة كورونا.

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