فرحة لم تكتمل .. مارسيلو يقدم أفضل مبارياته ويصاب في نهايتها

ريال مدريد يواصل معاناته مع الإصابات

تلقى ريال مدريد خبرًا إيجابيًا جديدًا وآخر سلببًا في نفس المباراة وبخصوص نفس اللاعب، حيث قدم مارسيلو مباراة رائعة أمام خيتافي ولكنه أصيب في نهايتها.

ونجح فريق ريال مدريد في استكمال انتفاضته بالدوري الإسباني، بالتغلب على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للبطولة.

ويبدو أن لعنة مارسيلو حين يشارك أساسيًا قررت أن تترك زين الدين زيدان في هذه الليلة خاصة وأنه أشركه مضطرًا وفي وسط الميدان وليس مدافعًا.

كان مارسيلو في مباراة اليوم أحد أفضل اللاعبين في المباراة وقدم مردودًا كان مساهمًا في انتصار ريال مدريد، حيث لعب البرازيلي أفضل مباراة له في الموسم على الإطلاق.

ولكن سعادة النجم البرازيلي بأفضل مبارياته هذا الموسم مع ريال مدريد لم تكتمل، حيث أبت الإصابة أن تتركه يحتفل بالفوز رفقة زين الدين زيدان وجماهير النادي الملكي.

وتسبب الشعور ببعض الانزعاجات في الكاحل الأيسر في عدم تمكنه من إنهاء المباراة واضطر للمغادرة قبل النهاية بنحو 5 دقائق وهو يشعر بآلام ويعرج في مشيته.

ولم تصدر أي من الصحف المقربة من ريال مدريد أي شيء بخصوص طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة حتى الآن، حيث أن الجميع في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية.

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يذكر أن ريال مدريد اضطر لتصعيد عدد من لاعبي الكاستيا والاعتماد على أكاديميته لمواجهة موجة الإصابات التي تجتاح النادي في الآونة الأخيرة.