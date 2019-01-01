فرج عامر: سنتقدم بشكوى ضد الزمالك وأبو جبل

الزمالك يسعى لتدعيم فريقه في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، على تقديم شكوى ضد نادي الزمالك ومحمد أبو جبل حارس مرمى فريقه بسبب توقيعه للأبيض.

وكانت تقارير قد كشفت خلال الفترة الأخيرة عن توقيع محمد أبو جبل للزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة جنش.

وكشف فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتقدم شكوى ضد نادي الزمالك واللاعب بسبب توقيعه.

وقال عامر على "فيسبوك": "سموحة يتقدم بشكوي ضد نادي الزمالك الذي قام بالحصول علي توقيع وضد محمد أبو جبل اللاعب المسجل بالنادي وعقدة ممتد وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية وتاكيد علي ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذة الشكوي".

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ومن المتوقع اجتماع الطرفين للاتفاق على الصفقة وسحب شكوى سموحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن الزمالك يرغب في ضم الحارس.

واقترب أيضًا انضمام محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى الزمالك، خاصًة بعد إصابة محمود عبدالرحيم جنش بقطع في وتر أكيلس.