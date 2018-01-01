فرج عامر: حسام حسن لن يقل عن حسين الشحات وبيعه بنهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن حسام حسن مهاجم فريقه، لن يرحل إلا بنهاية الموسم الحالي، نافيًا اتفاق أحد الأندية على ضمه.

رئيس سموحة أضاف عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن عقد حسام حسن ممتد مع سموحة لمدة موسمين ونصف، ولا يمتلك له أي بديل حاليًا على الإطلاق.

فرج عامر تابع: "فريق في القمة لا يريد دفع سوى 30 مليون جنيه مثلما يتردد، بالإضافة إلى إعارة بعض اللاعبين، هذا مستحيل لأنه اشترى ناشئ بما يقارب بـ50 مليون جنيه ولا يشترك في المباريات".

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وأردف: "سموحة لن يستغنى عن حسام حسن إلا بعد نهاية الموسم وبنفس قيمة التي ستدفع في حسين الشحات لاعب العين الإماراتي أو ما يمثاله، فهو أفضل مهاجم في مصر على الإطلاق وموهبة لن تتكرر كثيرًا، وهذا ما ينطبق أيضًا على ياسر إبراهيم الذي تسعى نفس الأندية للحصول على خدماته".

رئيس نادي سموحة اختتم تصريحاته قائلًا: "سموحة لا يغالي ولا ينتهز الفرصة وإن كان هذا حق مشروع ولك يرغب المعاملة بالمثل وفي نهاية الموسم حتى لا يهدم الفريق".

يأتي ذلك بعد انتشار أخبار برغبة بعض الأندية في ضم حسام حسن، مهاجم سموحة، بعد تألقه خلال الفترة الماضية.