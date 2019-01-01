فرجاني ساسي يكشف موقفه من نهائي الكونفدرالية

الزمالك افتقد ساسي في وقت هام للغاية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب نادي الزمالك عن مصيره بشأن خوض مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل الزمالك أمس الأحد إلى نهائي الكونفدرالية بعد المرور من النجم الساحلي التونسي، حيث حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد وتعادل سلبيًا في الإياب.

وتعرض فرجاني ساسي لاعب الزمالك للإصابة في مواجهة ربع النهائي أمام حسنية أكادير بإصابة بكسر في شظية القدم حيث خضع لجراحة وفترة تأهيل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن فرجاني ساسي كشف للاعبين أنه لن يستطيع اللحاق بمواجهتي نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

ويخضع ساسي حاليًا لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، من أجل اللحاق ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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ويقام نهائي الكونفدرالية يومي 19 مايو الجاري في المغرب، بينما سيكون الإياب يوم 24 من نفس الشهر على ملعب "برج العرب" بمصر.