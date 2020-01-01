فرجاني ساسي يكشف حقيقة دفع مبلغًا من جيبه الخاصة لمنتخب مصر

نجم المنتخب التونسي يتحدث عن دوره في حصول شباب الفراعنة على 10 آلاف جنيه.

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول دفعه مبلغًا خاصًا لبعثة منتخب مصر للشباب، المتواجدة حاليًا في تونس، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب مصر المتواجدة في تونس، نفى ما تردد حول تلقي البعثة مساعدات مالية من جانب فرجاني ساسي، مشيرًا إلى أن دوره فقط اقتصر على تحويل أموال من اتحاد الكرة المصري إلى البعثة.

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ومن جانبه، حرص فرجاني ساسي على توضيح الأمور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب في تغريدة: "أؤكد أن ما تردد حول قيادي بدفع 10 آلاف جنيهًا من جيبي الخاص لبعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس، أمر غير صحيح".

لاعب الزمالك تابع: "دوري اقتصر على نقل المبلغ، حيث حصلت عليه من مسؤولي المنتخب في مصر، وقام أخي بإيصاله للبعثة في تونس، نظرًا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ".

واختتم فرجاني حديثه قائلًا: "قمت بدوري بالتأكيد على حبي لمصر وشعبها".

ويستعد منتخب مصر للشباب، لمواجهة نظيره التونسي مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية، ضمن منافسات تصفيات منتخبات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.

منتخب مصر للشباب يعاني خلال الفترة الحالية، بعد إصابة 14 لاعبًا بصفوفه بفيروس كورونا، بالإضافة للمدير الفني ربيع ياسين.