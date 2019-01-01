اكتملت جاهزيته - فرجاني ساسي يشارك في التدريبات الجماعية لتونس

المنتخب التونسي يواصل استعداده لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 بكرواتيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شارك فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس، أمس الأحد، في المران الجماعي لمنتخب بلاده، بمدينة سفيتي مارتن الكرواتية.

نسور قرطاج يخوضون حاليًا معسكر إعداد بكرواتيا، يتخلله مواجهة المنتخب الكرواتي وديًا في 11 من الشهر الجاري، ثم يعودون لتونس لاختتام استعداداتهم لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 بملاقاة بوروندي في 17 من الشهر نفسه، على ملعب رادس.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم أن ساسي شارك في الحصة التدريبية الأولى لتونس بكرواتيا رفقة 22 لاعبًا آخر، والتي شهدت تدريبات بدنية.

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وقام آلان جريس؛ المدير الفني، بتقسيم اللاعبين على مجموعتين، انضم فرجاني إلى المجموعة الثانية التي خضعت لتدريبات بالكرة، فيما ضمت المجموعة الأولى كل من: فراس شواط، أنيس البدري، وجدي كشريدة، طه ياسين الخنيسي، أيمن بن محمد، غيلان الشعلالي، ونعيم السليتي، ونسيم هنيد، وخاضوا تدريبات على انفراد صحبة المعد البدني.

وقال سهيل الشملي؛ طبيب المنتخب، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد التونسي: "حالة ساسي جيدة، وسيواصل التدريبات الجماعية، بعدما استكمل علاجه".

لاعب الوسط كان قد تعرض لإصابة بكسر في الشظية، خلال الشهر الماضي، أثناء مشاركته مع الزمالك في مواجهة حسنية أكادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وخضع على إثرها لجراحة.

يذكر أن تونس تخوض غمار منافسات كأس أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة، حيث تستهل مشوارها بملاقاة أنجولا في 24 من يونيو، ثم مالي يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.