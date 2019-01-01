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تصفيات كأس أمم افريقيا

فرجاني ساسي يستعد للظهور مع تونس في مارس القادم

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وسط شكوك حول إمكانية عودة حمدي النقاز بسبب خلاف مع المدير الفني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


يستعد النجم التونسي فرجاني ساسي، للعودة مرة أخرى لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

المدرب ألاين جيريسي قرر عودة اللاعب وفقاً لبعض التقارير الصحفية، بعد تألقه بشكل لافت مع الزمالك المصري.

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وعلى جانب آخر يبقى موقف حمدي النقاز غامضاً من تمثيل منتخب بلاده في فترة الراحة الدولية بمارس القادم.

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يأتي ذلك بسبب غضب مدرب الفريق عليه، بعد تصريحاته وخلافاته المستمرة مع الجهاز الفني.

ومن غير المتوقع أن يُجري مدرب تونس أي تغييرات جذرية للقائمة القادمة لفريقه.

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وفي سياق متصل يبدي الفرنسي امتعاضه من تصريحات حمدي الحرباوي، وغلق ملف مشاركته مع تونس بشكل نهائي.

تونس تلعب مباراتها القادمة يوم 22 مارس القادم أمام إي سواتيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

 

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