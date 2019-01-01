فرجاني ساسي يستعد للظهور مع تونس في مارس القادم

وسط شكوك حول إمكانية عودة حمدي النقاز بسبب خلاف مع المدير الفني



يستعد النجم التونسي فرجاني ساسي، للعودة مرة أخرى لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

المدرب ألاين جيريسي قرر عودة اللاعب وفقاً لبعض التقارير الصحفية، بعد تألقه بشكل لافت مع الزمالك المصري.

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وعلى جانب آخر يبقى موقف حمدي النقاز غامضاً من تمثيل منتخب بلاده في فترة الراحة الدولية بمارس القادم.

يأتي ذلك بسبب غضب مدرب الفريق عليه، بعد تصريحاته وخلافاته المستمرة مع الجهاز الفني.

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زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

ومن غير المتوقع أن يُجري مدرب تونس أي تغييرات جذرية للقائمة القادمة لفريقه.

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وفي سياق متصل يبدي الفرنسي امتعاضه من تصريحات حمدي الحرباوي، وغلق ملف مشاركته مع تونس بشكل نهائي.

تونس تلعب مباراتها القادمة يوم 22 مارس القادم أمام إي سواتيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.