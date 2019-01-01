فرجاني ساسي.. هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟!

مايسترو الزمالك هذا الموسم..

تويتر | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

في معتقدات الكثير من الناس أن الرقم 13 يمثل مصدر للشؤم، لكنه بالنسبة لنادي الزمالك وجمهوره فهو رقم يرمز للسعادة والبهجمة.

هو الرقم الذي تتراقص الجماهير في المدرجات على الأنغام التي يرسمها صاحبه على أرضية الملعب دائمًا.. النجم التونسي فرجاني ساسي، الذي بات دلالة واضحة على المتلازمة التاريخية بالكرة الزملكاوية «مدرسة الفن والهندسة».

يمثل ساسي الإضافة الأهم للزمالك هذا الموسم، لأن النادي الأبيض كان يفتقد بشدة لهذه النوعية من اللاعبين من لاعبي الوسط المبتكرين، القادرين على تسيير اللعب وصناعة الفارق الهجومي بتمريرة واحدة فقط!

يمكن اعتبار ساسي صانع ألعاب متأخر أمام رباعي الدفاع، لكن الأكيد أنه لاعب بمواصفات خاصة، يمتلك دقة كبيرة في التمريرات الطويلة، بفضل الرؤية المميزة التي يمتلكها، ويمتلك قدرة على صنع فرصة من تلك التمريرات وتوفير الكثير والتحضير من الوقت على اللاعبين.

وكي نبرهن على تلك القدرة على التمريرات الطويلة، فساسي قام هذا الموسم حتى كتابة هذه السطور بـ40 تمريرة طويلة ناجحة من أصل 60، وهذا رقم كبير.

خارطة بالتمريرات الطويلة لساسي هذا الموسم (40 تمريرة ناجحة من أصل 60)

تحركاته بدون الكرة كذلك لا تقل ذكاءً عن نظيرتها بالكرة. الركض بشكل أمامي ليصل لمنطقة الجزاء، وتحين الفرصة المناسبة للتحرك والتمركز بشكل صحيح، وقد سجل الأهداف بفضل تلك الاختراقات كما فعل أمام المقاصة مرتين أمس وقبل ذلك أمام الجونة وهذا على سبيل المثال، لذلك لا عجب في أنه ثالث أفضل هدافي الزمالك هذا الموسم (6 أهداف).

على ذكر البينيات، يتمتع ساسي بنسبة عالية من الدقة فيما يخص تلك التمريرات الصعبة التي لا تحتاج فقط إلى المهارة بل تحتاج أيضًا إلى رؤية واسعة وإحساس بتحركات اللاعبين لإيصالها بالطريقة الصحيحة.

نجم الترجي السابق يستفيد من قدرته على المراوغة ويوفر المساحات لزملائه من خلال تحركاته ومحاولة الضغط عليه ومن هنا يتحرر بعض زملائه، ومن ثم يضع لهم بينية تضعهم في مناطق الخطورة.

ورغم أن ساسي يلعب في دور أعمق، لكنه هو ثاني أفضل صانع للأهداف هذا الموسم في الزمالك بـ6 تمريرات حاسمة خلف كهربا (12 تمريراة حاسمة) في كل المسابقات.

الفرص التي صنعها ساسي هذا الموسم

وقد صنع ساسي 16 فرصة محققة للتسجيل هذا الموسم، بمعدل فرصة محققة في كل مباراة، وهو ثاني أكثر اللاعبين تمريرًا للكرات الصحيحة خلف طارق حامد بـ1384 تمريرة بدقة وصلت إلى 85%.

الزمالك كان يُعاني في المواسم القليلة الماضية من عدم قدرة على نقل الكرة بانسيابية إلى الثلث الهجومي الأخير، أحيانًا مع بعض المدربين الذين كانوا يعتمدون على التدرج بالهجمة كانت الكرة يخسرها الزمالك في مناطق بناء الهجمة وترتد بخطورة فائقة على مرمى الزمالك، لكن في وجود ساسي بات بناء الهجمة في الزمالك سلسًا للغاية.

عندما شاهدت هدفي ساسي أمام المقاصة أمس وأمام الجونة وزيادته للمنطقة سألت نفسي سؤالا، متى شاهدت آخر لاعب وسط في الزمالك يتواجد في منطقة الجزاء ويرتدي ثوب المهاجم ويُنهي الفرص والهجمات؟!

وختامًا إن كانت تونس عرفت بمعزوفات لطفي بوشناق الموسيقية الرائعة، فاليوم هناك معزوفات ساسي الكروية المبدعة!