فرجاني ساسي : الزمالك سيُحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية

ساسي تعرض للإصابة خلال مواجهة الإياب أمام حسنية أغادير المغربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب الدولي فرجاني ساسي، نجم الزمالك المصري، على ثقته في تحقيق نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة بنظام الذهاب والعودة، وستكون المباراة الأولى في المغرب الأحد المقبل، بينما تُقام العودة عل ملعب برج العرب الأسبوع بعد المقبل.

فرجاني قال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: "كنت أتمنى المشاركة في النهائي الأفريقي، لكن ظروف الإصابة لم تسمح لي بذلك".

ساسي تعرض للإصابة خلال مواجهة الإياب أمام حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

💫الزمالك سيخوض مرانه الأول في المغرب 🇲🇦 اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية🏆.



🏟️الأبيض سيتدرب عصرًا لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلًا، ليخوض الفريق مرانه قبل الإفطار.



(📸: Tw/ ZSCOfficial ) pic.twitter.com/eKKJ7XBlBv — جول مصر (@goaleg) May 17, 2019

وأكمل أحد أفضل لاعبي الزمالك خلال الموسم الحالي : "لدي ثقة كبيرة بقدرة زملائي على رفع التحدي والفوز باللقب القاري".

وواصل اللاعب التونسي : "سأكون متواجدا في مصر لحضور مباراة العودة من أجل الاحتفال بالتتويج الأفريقي".

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يُذكر أن اللاعب قد بدأ مرحلة التدريب بالكرة بعد أن خضع طوال الأسابيع الأخيرة لبرنامج عمل على انفراد من أجل التعافي من إصابته على مستوى الكاحل.