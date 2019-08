فرانك لامبارد والتاريخ الذي يعيد نفسه

شهدت أول مباراة لتشيلسي على ملعبه هذا الموسم تعادلاً مع ليستر سيتي بهدف لمثله، في الجولة الثانية للبريميرليج.

كانت تلك هي أولى مباريات فرانك لامبارد الرسمية كمدرب لتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، وثالث مباراة رسمية له كمدرب للبلوز هذا الموسم.

انتهت تلك المباراة بنتيجة 1-1، تماماً مثل أول مباراة لفرانك لامبارد كلاعب بقميص تشيلسي على نفس الملعب.

وشهدت تلك المباراة فشل أول مدرب دائم للبلوز في الفوز بأول مباراة على أرضه في البريميرليج، منذ أفرام جرانت في 2007.

