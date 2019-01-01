دي يونج: سأبقى مع أياكس ولن أرحل في الشتاء

فرانكي دي يونج نجم وسط ملعب أياكس ينفي فكرة الرحيل عن النادي في الشتاء الجاري لبرشلونة أو لفريقًا آخر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى اللاعب الهولندي فرانكي دي يونج أن يكون قد اتفق على الرحيل عن صفوف أياكس في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن سعيد مع أياكس ولن يرحل عنه قبل نهاية الموسم الجاري.

وأكد اللاعب في التصريحات التي أدلى بها لصالح الموقع الرسمي أنه يتمنى بقاء بقية زملاءه أيضًا حتى نهاية الموسم بعد البداية الطيبة للموسم.

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وقال دي يونج: "لن أترك أياكس في الشتاء، هذا أمر مؤكد، سأبقى هنا حتى نهاية الموسم هذا أمر محسوم بنسبة 100%، كذلك لا أعرف ما هو موقف زملائي".

وأضاف: "سأقدر للغاية فكرة أن نبقى جميعًا معًا، لقد مررنا بنصف أول رائع من الموسم وسيكون الأمر محزن إذا ما رحل أحدنا".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن اللاعب ونادي أياكس قد اتفقا مع برشلونة على إتمام انتقاله لصفوف البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.