"إنه لاعبي المفضل!" .. ماتانتونو يشيد بنجم ريال مدريد ويكشف عن معاملة "مذهلة" في إسبانيا

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تحدث فرانكو ماتانتونو بصراحة عن الفترة التي قضاها في العاصمة الإسبانية، واصفاً تجربته مع ريال مدريد بأنها كانت استثنائية بكل ما للكلمة من معنى. كما أشار صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي يواصل حالياً تطوير مستواه بعيداً عن ملعب سانتياجو برنابيو، إلى نجم معين باعتباره لاعبه المفضل في التشكيلة الحالية.

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الإعجاب بجود بيلينجهام ونجوم ريال مدريد

تحدث النجم الأرجنتيني ماتانتونو بحنين عن الفترة التي قضاها في ريال مدريد، معربًا عن إعجابه الشديد بمجموعة النجوم الحالية في النادي.

انضم صانع الألعاب الشاب إلى ريال مدريد قادمًا من ريفر بليت في صيف عام 2025، وشارك في 35 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا. ويتواجد ماتانتونو حاليًا على سبيل الإعارة في فيورنتينا، وتحدث بصراحة خلال ظهوره في البرنامج الإيطالي «My Skills» على قناة DAZN عن تقديره الكبير للأجواء السائدة في العاصمة الإسبانية، مشيرًا إلى الطابع الترحيبي لغرفة الملابس التي كان يشاركها مع زملائه.

وأوضح ماتانتونو أثناء حديثه عن انتقاله إلى كرة القدم الأوروبية: «في ريال مدريد، عاملوني بشكل لا يُصدق، وأعني بذلك أفراد النادي وزملائي في الفريق، كان الأمر مذهلاً». وعلى الرغم من وفرة المواهب المتاحة تحت قيادة جوزيه مورينيو، فإن اسمًا واحدًا يبرز فوق البقية بالنسبة لهذا المراهق. فبينما أقر بجودة العديد من زملائه، أوضح أن لاعب وسط إنجليزي معين هو مصدر إلهامه الأساسي على أرض الملعب.

"أحب بيلينجهام، إنه اللاعب الذي أحبه أكثر من غيره في ريال مدريد"، صرح الأرجنتيني بحماس. ولم يتوقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن الفريق يزخر بمواهب عالمية المستوى في كل مركز: "على الرغم من وجود فينيسيوس، ومبابي، وفالفيردي، وبراهيم دياز، الذي هو لاعب ممتاز جدًا. والآن ديوماندي، وإسبي. لديهم فريق رائع".

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الحياة مع ميسي والمنتخب الوطني

كما خصص ماتانتونو بعض الوقت للحديث عن تجاربه مع المنتخب الأرجنتيني — وهي رحلة شهدت مشاركته في سبع مباريات دولية وتسجيله هدفاً واحداً — مما أتاح له فرصة الالتقاء بالأسطورة ليونيل ميسي. بالنسبة لأي شاب أرجنتيني، فإن مشاركة الملعب أو قائمة الفريق مع الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات هو حلم أصبح حقيقة. ولم يكن ماتانتونو استثناءً، فقد اعتز بكل لحظة، بما في ذلك مشاركته القصيرة لمدة 11 دقيقة في آخر مباراة دولية لميسي ضد بنين قبل أن يعلن الأيقونة انتهاء مسيرته الرائعة مع «ألبيسيليستي».

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"كان الأمر مذهلاً، فأن أكون في صحيفة أو في أي شيء يتعلق بكرة القدم مع ميسي هو أقصى ما يمكن أن أحلم به"، كما يتذكر بعاطفة واضحة. وينظر الشاب إلى علاقته بميسي على أنها ذروة حياته الاحترافية حتى الآن، نظراً لمكانة القائد كرمز رياضي: "هذا أقصى ما يمكن أن يحدث للاعب، لأن ميسي حطم جميع الأرقام القياسية"، أشار، مع اعترافه بأن المباراة الأخيرة لميسي مع "الألبيسيليستي" كانت مناسبة "حزينة للغاية" للأمة بأسرها.

التأقلم مع كرة القدم الإيطالية مع فيورنتينا

الآن، بعد أن استقر في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا، أصبح ماتانتونو شخصية محورية في صفوف «الفيولا»، حيث شارك في 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل أربعة أهداف.

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وعند مقارنة المتطلبات التكتيكية في إيطاليا بتجاربه في إسبانيا والأرجنتين، لاحظ لاعب الوسط اختلافات كبيرة في أسلوب اللعب. وقال: «الدوري الإيطالي يختلف كثيرًا عن الدوري الإسباني. تتمتع جميع الفرق بمهارات فنية عالية، وهذا يجعل الدوري يتميز بامتلاك الكرة لفترات أطول». كما أشار إلى أن الدوري الإيطالي يشترك في بعض أوجه التشابه البدنية مع كرة القدم في أمريكا الجنوبية، لا سيما فيما يتعلق بشدة التدخلات والمنافسات الفردية على الكرة.

اختبار يوفنتوس ينتظرهم

يحتل فيورنتينا حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإيطالي برصيد ثماني نقاط من مبارياتها العشر الأولى، متقدمة بنقطة واحدة فقط على مونزا التي تحتل المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط. وتستعد «الفيولا» الآن لاستضافة يوفنتوس يوم الأحد في مباراتها الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.