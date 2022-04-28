فرانكفورت يضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي .. وروما يتعادل مع ليستر في بطولة المؤتمر

انتهت المباريات التي أقيمت اليوم ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

المواجهات كانت قوية ودرامية كعادة البطولات القارية في المراحل الإقصائية الصعبة التي يرغب من خلالها الجميع بالبقاء في البطولة والوصول للنهائي.

حيث استطاع فريق آينتراخت فرانكفورت تحقيق الفوز على نادي وست هام يونايتد في اللقاء الذي أقيم في لندن بنتيجة (2-1).

فيما انتصر فريق لايبزيج الألماني على نادي رينجرز الاسكتلندي بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم في ملعبه بألمانيا.

وبذلك وضع فريقي فرانكفورت ولايبزيج قدمًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكن يتأجل حسم التأهل إلى مواجهتي الإياب.

أما عن بطولة المؤتمر الأوروبي، فاستطاع نادي فاينورد الهولندي الفوز على فريق مارسيليا الفرنسي بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي أقيم في أرضه.

في حين أن قمة اليوم التي لعبت بين نادي ليستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ليتأجل الحسم في مواجهة الإياب التي ستقام في إيطاليا.

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