فرانشيسكو فاريولي لا يتمكن من الفوز مع نادي بورتو بسبب هدف عكسي غريب للغاية

تعادل فرانشيسكو فاريولي مساء الخميس مع نادي بورتو أمام نوتنغهام فورست. وعلى أرضه لم يتجاوز الفريق البرتغالي التعادل 1-1. وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في إنجلترا.

كان ينبغي لبورتو أن يتقدم منذ الدقيقة الأولى. لم يكن نوتنغهام فورست قد استيقظ تماماً بعد وترك تيريم موفي دون رقابة على حدود منطقة الجزاء. ولحسن حظ الإنجليز لم تكن دقته حادة أيضاً، ما أتاح لستيفان أورتيغا التصدي.

وبعد ذلك بقليل تقدّم فريق فاريولي في النتيجة. بعد كعبٍ رائع من بابلو روزاريو تمكّن غابري فييغا من إرسال كرة عرضية. وعند القائم البعيد دفع ويليام غوميز الكرة داخل المرمى مسجلاً 1-0.

لم يتمكن بورتو من الاستمتاع بالتقدم طويلاً. فبعد دقيقتين من هدف 1-0 سجّل الظهير الأيمن مارتيم فرنانديش هدفاً عكسياً نادراً. أراد المدافع إعادة الكرة إلى الحارس من مسافة أربعين متراً عن مرماه، لكنه لعبها بقوة مفرطة وخدع بالخطأ حارسه نفسه: 1-1.









وزاد الأمر سوءاً أن مارتيم فرنانديش تعرّض لإصابة بعد خمس دقائق أيضاً. وتم استبداله بألبرتو كوستا.

في الشوط الثاني سنحت فرص لكلا الفريقين. بدا أن نوتنغهام سيتقدم عبر إيغور جيسوس، لكنه ارتكب مخالفة على الحارس ديوغو كوستا، ولذلك لم يحتسب الهدف.

بعد الهدف الملغى اندفع بورتو بشكل واضح بحثاً عن الفوز. تصدى أورتيغا بصعوبة لتسديدة صاحب الهدف غوميز، وسدد فيكتور فروهولدْت من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم بقليل. وفي النهاية لم يُجدِ ذلك نفعاً.