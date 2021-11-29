"فرانس فوتبول" تعلن طبيعة الجائزتين الجديدتين، ترضية لليفاندوفسكي؟

مجلة "فرانس فوتبول" تعلن عن طبيعة الجائزتين الجديدتين مع بداية حفل الكرة الذهبية، فهل ابتدعوا الثانية من أجل ترضية روبرت ليفاندوفسكي.

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" بشكل رسمي عن طبيعة الجائزتين الجديدتين في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس.

جاء هذا على لسان ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي ومنتخب ساحل العاج والذي كان يقدم الحفل اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية.

الجائزة الأولى ستكون لأفضل فريق في العام، ولم يتم الإعلان عن المرشحين لها قبل بداية الحفل، نظرًا لأنه لم يتم الإعلان عن طبيعتها قبله.

أما الجائزة الثانية فهي تقدم للمرة الأولى من نوعها من أي مؤسسة، حيث يحصل عليها هداف العام سواء مع المنتخبات أو الأندية، وحصل عليها روبرت ليفاندوفسكي.

ويقام حفل الكرة الذهبية هذا العام بعدما تم إلغاؤه في السنة الماضية بسبب الظروف الصحية التي كان يمر بها العالم.

ويحضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وكيليان مبابي وبيدري جونزاليس وغيرهم.

جدير بالذكر أن تلك هي النسخة الـ 65 من الكرة الذهبية التي تقدمها "فرانس فوتبول"، بينما هي الأولى للجائزتين الجديدتين.















