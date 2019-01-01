فرانز بيكنباور يريد من كلوب أن يدرب بايرن ميونخ

نجم بايرن ميونخ الكبير فرانز بيكنباور يحلم بتدريب يورجن كلوب لبايرن ميونخ في المستقبل بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الألماني الكبير فرانز بيكنباور لاعب فريق بايرن ميونخ المعتزل عن أمله في أن يدرب يورجن كلوب النادي البافاري قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيكنباور في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أنه يشتاق ليرى شكل الفريق تحت قيادته.

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(📸: IG\lagalaxy) pic.twitter.com/8EfqrsuTzK

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

وقال بيكنباور: "لا يوجد شيء أتمناه أكثر من أن أرى يورجن كلوب مديرًا فنيًا في بايرن ميونخ بيوم من الأيام".

.وأضاف: "بالنسبة لي هو واحد من أفضل المدربين في العالم وكان سببًا في تطور كرة القدم بألمانيا من خلال التحولات السريعة وغيرها من الأمور".

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وأكمل: "ما كان قد بدأه في بروسيا دورتموند قبل أعوام ذهب لليفربول وأكمله وظهر الفريق بشكل جيد للغاية وهو ينفذ أفكاره".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن إدارة فريق ليفربول تسعى للتجديد ليورجن كلوب عقب أن جاء بلقب دوري أبطال أوروبا.