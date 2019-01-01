فحوصات على كاحل مانولاس عقب إصابته

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد فروسينوني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أثار المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قلقاً واسعاً بين جماهير روما عقب خروجه من مباراة الفريق ضد فروسينوني.

وكان مانولاس قد تعرض لالتواء بالكاحل الأيمن خلال محاولة للتدخل على كريستيان مولينارو.

وخرج اللاعب على "نقالة" خلال المباراة، ومن المفترض أن يخضع للفحوصات الطبية غداً.

وقال المدرب أوزيبيو دي فرانشسكو عن ذلك الأمر:"يجب علينا أن ننتظر ثم نرى. كاحله قد تضرر بعض الشيء، لذلك يجب علينا تقييم الوضع".

يذكر أن تلك الإصابة قد أتت في توقيت سيئ للغاية بالنسبة للذئاب، حيث يواجهون لاتسيو في ديربي العاصمة الأسبوع المقبل، قبل إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد بورتو البرتغالي.