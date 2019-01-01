فجر: واجهنا فريقاً أتى المباراة بغرض الدفاع

المغربي يتمنى أن يكون الفوز الأول دفعة ثقة للفريق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي اعتقاده بصعوبة كل مباريات كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب الفوز على ناميبيا بهدف نظيف في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال فجر عقب المباراة:"كل المباريات صعبة، لعبنا اليوم أمام فريق دخل المباراة بغرض الدفاع، ولكننا واصلنا البحث عن الحلول".

وأضاف:"ما يبحث اللاعب عنه في كرة القدم هو الثقة، الآن فزنا بالمباراة الأولى وستمنحنا ثقة إضافية، أمامنا 4 أيام للتحضير للمباراة القادمة".

وأوضح:"سواء من بدأ كأساسي أو كبديل، المهم أننا شاهدنا عمل المجموعة، والحمد لله حققنا ثلاث نقاط وهذا ما كنا نبحث عنه".

يذكر أن المنتخب المغربي فاز بهدف عكسي ليحتل صدارة المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب إفريقيا إلى جانب ناميبيا.