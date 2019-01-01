فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر للمرة الثالثة

أعلن رفضه الترشح لرئاسة النصر خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت الانتخابات العامة بهيئة الرياضة السعودي فتح فترة ثالثة للترشح لرئاسة نادي النصر ابتداء من يوم الأحد نظراً لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة النادي.

وفي مشهد متكرر للمرة الثانية، تم إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر دون أن يتقدم أي مرشح لرئاسة الأصفر.

رئيس النادي السابق سعود آل سويلم كان قد أعلن رفضه الترشح لرئاسة النصر خلال الفترة المقبلة.

رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام أعلن فتح باب الترشح لفترة ثالثة لنادي النصر يوم الأحد المقبل لمدة 5 أيام وذلك لعدم تقدم أي مرشح للرئاسة.

تفاؤل هلالي وانقسام أهلاوي واتحادي وحسرة نصراوية - ردود أفعال الانتخابات السعوديةhttps://t.co/pIvMijJTz3 pic.twitter.com/6HHGVuwJ3Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

وقال السلمي في تصريحات تلفزيونية :" لجنة الانتخابات قررت فتح فترة ثالثة للترشح تبدأ يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام، وهيئة الرياضة لن ولم تتدخل في شؤون الأندية".

وكانت جماهير نادي النصر تعول على رئيسها السابق سعود آل سويلم للترشح، إلا أنه أعلن عدم ترشحه، مؤكدًا على أنه سيظل مشجعًا عاشقًا للنصر، ويُقدم له المساعدة في أي وقت دون أن يكون رئيسًا.