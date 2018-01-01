فتحي وأزارو يعودان للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الداخلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للأهلي المصري، تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيخوض مواجهة الداخلية.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

دقيقة حداد قبل مواجهة الأهلي والداخلية

وشهد التشكيل عودة عدد من اللاعبين للمشاركة أساسيًا بعد غيابهم خلال الفترة الماضية، إما لإصابات أو لأسباب فنية على رأسهم الثنائي أحمد فتحي؛ ظهير الفريق، والمغربي وليد أزارو؛ مهاجم الشياطين الحمر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في الدفاع: أيمن أشرف - أحمد علاء - محمد هاني - أحمد فتحي.

في الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - ناصر ماهر - هشام محمد - أحمد الشيخ.

في الهجوم: وليد أزارو.

يذكر أن المارد الأحمر يدخل المباراة هو محتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.