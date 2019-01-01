فتحي الجبال: نستطيع الفوز على النصر.. وننتظر مساندة الجماهير

الفتح يستضيف النصر في الجولة الثانية من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فتحي الجبال، المدير الفني للفتح السعودي عن مواجهة النصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفتح لإحداث المفاجأة وخطف الثلاثة نقاط من النصر في لقاء اليوم من أجل إشعال المنافسة وتقديم أداء مميز في البطولة الموسم الحالي.

وقال الجبال في تصريحات صحفية: "نمتلك عدة أسلحة تعمل على إحداث الفارق أمام النصر ، بالإضافة إلى الحماس عند اللاعبين لرغبتهم في مصالحة الجماهير بعد السقوط في الجولة الأولى".

وأضاف: "قدمنا أداء مميز أمام الشباب ولكن لم يحالفنا الحظ للفوز بالثلاثة نقاط، ولذلك سنعمل على تصحيح هذه الأخطاء خلال مواجهة الفتح".

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وتابع الجبال: "الحضور الجماهيري لمساندتنا هام للغاية خاصًة وأن المباراة في أرضنا، وسيساهمون في خروج المباراة بنتيجة إيجابية لصالحنا".

ويسعى الفتح لتحقيق أول ثلاثة نقاط في الدوري بعد الهزيمة أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.