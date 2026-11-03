كين: من يفهم كرة القدم مُعجب بي.. وكنت مختلفًا عن بقية من فازوا بالكرة الذهبية!

قبل جائزة الكرة الذهبية، أمضى لامين يامال وكيليان مبابي أسابيع في حملة دعائية مكثفة (ومحرجة بعض الشيء). أما هاري كين، الرجل الإنجليزي المتواضع من كل النواحي، فقد آثر التحفظ وترك عروضه تتحدث عنه.

فاز مهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 33 عامًا بالتصويت كأفضل لاعب كرة قدم في العالم دون أن يروّج لنفسه، وانهالت عليه منذ ذلك الحين الإشادات من مختلف أنحاء العالم. والآن يبدو مستعدًا للحديث عن مسيرته ومزاياه. كين يشنّ هجومه اللفظي أيضًا.

في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء (الساعة التاسعة مساءً)، دافع كين عن موقفه قائلًا: «أمتلك أسلوبًا فريدًا، ومن هذا المنطلق، فأنا فائز فريد بالكرة الذهبية».

وأوضح كين، بنبرة تركّز على ذاته بشكل غير معتاد: «ليس هناك الكثير من المهاجمين الذين يلعبون بطريقتي، ويحققون أرقامي في الوقت الذي يتراجعون فيه إلى خط الوسط والدفاع ويساعدون في مناطق مختلفة عديدة». كما يرى فرصة لترك إرث خاص به: «ربما يغيّر ذلك نظرة الناس إلى المهاجمين الصرحاء في المستقبل، ويمنح اللاعبين الشباب أسلوبًا مختلفًا للعب في هذا المركز. أنا فخور».

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جوزيه مورينيو كان له تأثير حاسم على هاري كين

لعب مدرب واحد دورًا خاصًا في تطور كين إلى مهاجم متكامل، رغم أنه عمل معه نحو عام ونصف العام فقط في ناديه السابق توتنهام، وهو جوزيه مورينيو، العائد الآن إلى ريال مدريد. وتذكّر كين قائلًا: «عندما انضممت إلى الفريق الأول لتوتنهام، كنت أقرب إلى المهاجم الصريح». فقد استخدمه مدربه لفترة طويلة ماوريسيو بوتشيتينو كرأس حربة تقليدي.

وقال كين: «ثم منحني جوزيه حرية أكبر. كنت أعلم أن التمرير من أعظم نقاط قوتي. ربما لم يُلاحَظ ذلك بالقدر نفسه لأنني كنت أُعتبر مهاجمًا». وتذكّر على وجه الخصوص «حديثًا مع جوزيه حول استغلال كامل إمكاناتي. ومن تلك اللحظة، تغيّرت طريقة لعبي قليلًا».

وقد تم تصوير الحوار مع «الممتاز» الذي أطلق على نفسه هذا اللقب على فيلم. فقد صادف أن أمازون برايم كانت تتابع توتنهام ذلك الموسم من أجل سلسلتها «All or nothing». وتحدّث مورينيو عن تحويل كين إلى «نجم سينمائي» في كرة القدم. وأومأ كين، الذي سبق أن قال إنه يريد الوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، موافقًا. وبعد سبع سنوات، وصل إلى القمم التي اعتلاها يومًا ميسي ورونالدو.

وتحت قيادة مورينيو في موسم 2020/21، فاز كين بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجّل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. وقد واصل تطوره منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ عام 2023 مقابل 100 مليون يورو.

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كين والفروقات بينه وبين يامال ومبابي وميسي ورونالدو

عاد كين إلى كلمة «فخور» مرارًا وتكرارًا في المؤتمر الصحفي، بعد أسبوع واحد بالضبط من التصويت الذي توّجه أفضل لاعب كرة قدم في العالم. فعلى عكس منافسَيه يامال ومبابي، أو الفائزَين المتكررَين سابقًا ميسي ورونالدو، لم يكن يُعتبر نجمًا كبيرًا في سن مبكرة. فهو لا يملك بريقهم، ولن يبلغ أبدًا شهرتهم العالمية.

وقال كين: «كان طريقي مختلفًا بعض الشيء عن طرق الفائزين الآخرين بالكرة الذهبية. فبعد لحظات صعبة، خاصة في بداية مسيرتي، ربما لم يظن الناس أنني سأصل إلى هذا المستوى. لكن بفضل العمل الجاد والصلابة والإصرار، تحقق ذلك». ثم جاء تلميح غير مباشر لمنتقديه: «الأشخاص الذين يعرفون كرة القدم ويفهمونها كانوا دائمًا من المعجبين بي، وبطريقة لعبي، وكيفية تعاملي مع المباريات».

كما تذكّر السخرية التي واجهها بسبب بقائه فترة طويلة دون لقب. فقبل أن يفوز بلقبين في الدوري وكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ، كان كين قد غادر توتنهام، النادي القريب إلى قلبه، دون أي لقب واحد. وكانت الخسارة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 مريرة بشكل خاص. فقد جاءت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث يعود الآن مع بايرن ميونخ لمواجهة أتلتيكو.

وقال كين: «أمامي فرصة لمحو الذكرى المؤلمة لعام 2019». يوم الثلاثاء يتيح فرصة واحدة. أما الفرصة الأكبر فتأتي في الخامس من يونيو، حين يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا هناك مجددًا.