الانتقالات

فاييخو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد لصالح ولفرهامبتون

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Getty Images
جيسوس فاييخو نجم فريق ريال مدريد يقترب من الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف لصالح ولفرهامبتون الإنجليزي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب جيسوس فاييخو نجم ريال مدريد قد أصبح قريبًا للغاية من مغادرة النادي الملكي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب قريب للغاية من الانضمام لصفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

p>وذكرت الصحيفة أن نونو سانتو المدير الفني للفريق الإنجليزي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات ويريده في فريقه بأي شكل من الأشكال.

 

وكان اللاعب قد أعرب عن رغبته في الاستمرار رفقة ريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكن وصول إيدر ميليتاو سيدفعه للمركز الخامس في ترتيب المدافعين.

وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم واحد فقط، لتكون هي الإعارة الثالثة في مسيرته مع ريال مدريد عقب كل من ريال سرقسطة وآينتراخت فرانكفورت.

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جدير بالذكر أن فاييخو كان قد شارك في سبعة لقاءات فقط خلال الموسم الماضي مع النادي الملكي، وغاب عن البقية لأسباب مختلفة سواء فنية أو بدنية للإصابات.

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