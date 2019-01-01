فاييخو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد لصالح ولفرهامبتون
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب جيسوس فاييخو نجم ريال مدريد قد أصبح قريبًا للغاية من مغادرة النادي الملكي هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب قريب للغاية من الانضمام لصفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.
p>وذكرت الصحيفة أن نونو سانتو المدير الفني للفريق الإنجليزي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات ويريده في فريقه بأي شكل من الأشكال.
سيبايّوس أصبح لاعبًا في صفوف آرسنال على سبيل الإعارة! 🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019
هل يتألق في ملعب الإمارات؟ 🤔@MastercardMEA pic.twitter.com/tZ8kRkT013
وكان اللاعب قد أعرب عن رغبته في الاستمرار رفقة ريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكن وصول إيدر ميليتاو سيدفعه للمركز الخامس في ترتيب المدافعين.
وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم واحد فقط، لتكون هي الإعارة الثالثة في مسيرته مع ريال مدريد عقب كل من ريال سرقسطة وآينتراخت فرانكفورت.
جدير بالذكر أن فاييخو كان قد شارك في سبعة لقاءات فقط خلال الموسم الماضي مع النادي الملكي، وغاب عن البقية لأسباب مختلفة سواء فنية أو بدنية للإصابات.