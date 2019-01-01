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فاييخو: لا أرغب في الرحيل وزيدان معجب بعملي

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تعرف على تصريحات فاييخو حول مستقبله في ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، رغبته الاستمرار مع النادي الملكي للموسم المقبل رافضًا الحديث عن صفقة إيدين هازارد.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب هازارد من ريال مدريد على أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا.

وقال فاييخو في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "بالطبع أرغب دائمًا في اللعب وأنّ أقدم أفضل ما لديّ حينما أشارك  ".

وتابع: "أرغب في الاستمرار مع ريال مدريد وأنا سعيد للغاية هنا بما حققته وأتعلم كل يوم من الجميع هنا، وأعتقد أنّ المدرب سعيد بما أقدمه مع الفريق".

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صاحب الـ 22 عامًا كشف أنّه لم يلعب من قبل مع لوكا يوفيتش حينما تواجد في فرانكفورت إلا أنّه أشاد بإمكانياته التهديفية.

واختتم: "لا أرغب في الحديث عن إيدين هازارد بما إن الصفقة لم تُحسم بصورة رسمية بعد، ولكنّه بالطبع لاعب من طراز عالمي".

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