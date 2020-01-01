فايلر يعلن القائمة.. إصابة الشيخ تبعده عن رحلة الأهلي في السودان

الأهلي يسعى لخطف الفوز على الهلال ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي ستواجه الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني، من أجل ضمان الصعود إلى الدور المقبل، وسيودع البطولة في حالة الخسارة.

وتعرض أحمد الشيخ جناح الأهلي من قائمة الفريق بسبب إصابته في مران الأهلي الجماعي اليوم، ولذلك لن يتواجد في السودان.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – محمود متولي.

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج – جيرالدو دا كوستا.

الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

وتقام المباراة بين الأهلي والهلال السوداني، ضمن الجولة السادسة ن منافسات دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.