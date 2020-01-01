فايلر يحسم موقف الأهلي من ضم لاعب بيراميدز

هل نرى لاعب الجزيرة في الأهلي؟

حسم رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، موقف التعاقد مع كينو، لاعب بيراميدز المعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.

التقارير الصحفية ربطت الأهلي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي وذلك بعد إصابة رمضان صبحي.

فايلر نجح في قيادة الأهلي لصدارة الدوري المصري والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن فايلر يرى في كينو الجناح المناسب لأفكاره ويشجع إدارة المارد الأحمر على التعاقد معه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنّ مستوى اللاعب وتاريخه الجيد مع بيراميدز في الدوري المصري جعلاه المرشح الأبرز للقدوم إلى الأهلي.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كان قد صرح بأنّ كينو لاعب مميز ولكن قرار انضمامه من عدمه يعود إلى المدرب فايلر.

وكان نادي القرن الأفريقي قد خطط لتمديد عقد المدرب السويسري بعد تقديم الفريق لمستويات جيدة ولكن الأمر تأجل بسبب كورونا.

ولم يتم تحديد بعد موعد عودة الكرة المصرية، كما تم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لأجل غير مسمى.