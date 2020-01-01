فايلر وكارتيرون يعلنان تشكيلي الأهلي والزمالك في السوبر المصري

تعرف على تشكيلي الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي ، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك ، في مباراة كأس السوبر المصري ، الذي سيقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة.

الهجوم: جيرالدو، جونيور أجايي، حسين الشحات.

وعلى مقاعد البدلاء: شريف أكرامي، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمود متولي، وليد سليمان، محمود كهربا، أليو بادجي.

التوأم على رأس اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي قبل اللعب في الزمالك

كما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، أحمد السيد زيزو.

البدلاء: محمد عواد، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، إمام عاشور، مصطفى فتحي، شيكابالا.