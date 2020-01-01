فايلر: لا أبحث عن أعذار.. ومعادلة الرقم القياسي لم نتأثر بها

الأهلي تعادل مع سموحة إيجابيًا في الدوري المصري

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن التعادل مع سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع سموحة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز التي أقيمت على "استاد القاهرة".

وأكد فايلر خلال تصريحاته أن التفكير في معادلة الرقم القياسي في الدوري لم يؤثر عليهم بالسلب خلال مواجهة سموحة.

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وقال المدير الفني السويسري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "الأرقام القياسية لا تحقق الانتصارات في المباريات ولم تحقق أهدافنا التي نرغب في تحقيقها".

وتابع فايلر: "من الطبيعي ألا يقوم الفريق بتحقيق الانتصارات بشكل دائم، واليوم تعادلنا ولم نخسر، والتعثرات شيء طبيعي".

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وأردف المدير الفني للأهلي: "عانينا قبل اللقاء من الإجهاد والإصابة لأكثر من لاعب، والضغط النفسي والعصبي خلال الفترة الأخيرة".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "لن أبحث عن أعذار ولكن اللاعبين لم يكونوا في يومهم، وسموحة فريق قوي وحققنا الفوز عليهم في الدور الأول بصعوبة".