فايلر: عدم تحقيق الانتصارات يكلفك الإقالة في الأهلي

المدير الفني للأهلي يوجه نصيحة إلى الجميع في إفريقيا.

عبر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن استغرابه من حالة الضغط التي يتعرض لها فريق النادي الأهلي، طوال مسيرته على مر التاريخ، في ظل عدم تقبل جماهيره سوى بالانتصارات.

فايلر قال خلال تصريحات لصحيفة "نيو زيوتينج" السويسرية: "تسرب الضغط من الجماهير إلى اللاعبين أمرًا يجعلني أشعر بالاستياء، وفي حالة عدم تحقيق المدرب للانتصارات ستكون إقالته مطلوبة على وجه السرعة".

المدرب السويسري تابع: "الصبر أفضل نصيحة لأي شخص في إفريقيا، وكونك مدرب كرة قد هذا ليس استثناء من تلك النصيحة، والعمل هنا يتطلب الوقوف عند كل محطة، وهو مرهق جدًا".

المزيد من الفرق

رينيه فايلر أردف: "عليك التقاط اللاعبين بشكل مختلف عن أوروبا، ويجب أن تكون فخورًا بهم وحساس معهم للغاية، ولا يمكنك أن تفضحهم أو تنتقدهم".

الأهلي يتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي بسبب كوليبالي

المدير الفني للأهلي واصل: "التوتر والضغط أمران مثيران للاشمئزاز وقززان للغاية، ويتسربان للفريق أحيانًا، والفريق به 30 لاعبًا وكلهم يحملون جنسيات إفريقية".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "في عالم كرة القدم المدرب يكون عليه ضغطًا من كل المستويات، ولكن الأمر هنا مختلف قليلًا، والضرر هائل والهزيمة غير مقبولة".

الأهلي تعاقد مع فايلر مع بداية الموسم الحالي، واستطاع قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والإفريقي.