فايلر يرفض راحة الأهلي بعد لقاء دجلة ومعلول يواصل التأهيل

المدرب السويسري يرغب في الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بعد مواجهة وادي دجلة مباشرة.

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح لاعبي فريقه راحة، بعد مواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا للقاء حرس الحدود.

الأهلي سيواجه وادي دجلة مساء اليوم، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام.

فايلر رفض حصول لاعبي الأهلي على راحة من التدريبات، بسبب ضيق الوقت، وذلك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت تدريبات الأهلي خضوع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، لجلسات علاج طبيعي صباح اليوم، حيث واصل آداء العلاج بالجري حول الملعب بعد جلسة "الجيم"، في إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد

معلول يعاني من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر لفحص طبي، قبل انطلاق تدريبات غدٍ الخميس، لتحديد فرص مشاركته في التدريبات، بعد تحسن حالته الفترة الماضية.

ويعاني علي لطفي من إجهاد في العضلة الخلفية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.