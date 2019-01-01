فايلر: الفوز أمام الهلال هام جدًا.. والجميع جاهز للمواجهة

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن مواجهة نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، على ستاد السلام، حيث يسعى لتطميد جراح الهزيمة أمام النجم الساحلي.

وشهدت القائمة عودة سعد سمير مدافع الفريق بعد قيده إفريقيًا اليوم الخميس، بعد شفائه من الإصابة التي تسببت في غيابه خلال الفترة الأخيرة.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قائلًا: "المباراة هامة بالنسبة لنا بشكل كبير، ويجب علينا تحقيق الفوز من أجل 3 نقاط هامة".

وأضاف: "نحترم جميع المنافسين في المباريات المقبلة في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع فايلر خلال تصريحاته: "اللاعبون جاهزون للمباراة تمامًا بعد الاستشفاء عقب لقاء بني سويف في بطولة كأس مصر، ويجب علينا نخوض اللقاء بكل قوة".

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وكان الأهلي قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، على الملعب الأوليمبي برادس أحرزه ياسين الشيخاوي.