فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

المدرب السويسري يجري تعديلًا في تشكيل فريقه قبل مواجهة النجم الساحلي بدقائق.

أجرى المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تعديلًا على تشكيل فريقه، لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

فايلر كان أعلن تشكيل الأهلي، والذي ضم الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، وليد سليمان.

الهجوم: رمضان صبحي، جونيور أجايي، حسين الشحات.

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وقبل انطلاق المباراة بدقائق، قرر فايلر إشراك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من محمد هاني.

الأهلي يحل ضيفًا على النجم الساحلي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي سيقام على ملعب رادس.