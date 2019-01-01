فايلر: إصابة سعد سمير قوية.. وما يهمني هو تقديم عمل جماعي

الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على بلاتينيوم

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري على الفوز أمام بلاتينيوم ستارز التي أقيمت مساء السبت.

الأهلي حقق الفوز على نظيره بلاتينيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الإصابات صعبت علينا الأمور بشكل كبير، بعد مرور ١٥ دقيقة من عمر اللقاء".

وأضاف: "إصابة سعد سمير صعبة خاصة أنه لم يكتمل شفائه، واجاي خشينا أن تتفاقم الإصابة".

وتابع فايلر في تصريحاته: "لا يهمني من سيسجل الأهداف ولكن الأهم العمل بشكل جماعي في المباراة وترابط الفريق".

واردف المدير الفني للأهلي: "لا توجد أي مشكلة في الطقس الزيمبابوي ودرجة الحرارة ستساعدنا على تقديم مباراة مميزة".

واحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهدف، حيث يتساوى مع الهلال والنجم الساحلي بـ٦ نقاط.