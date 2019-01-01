فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات لمواجهة فيتنام

المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي يعلن قائمة الفريق لمواجهة فيتنام.

أعلن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي قائمة الفريق الخاصة بمواجهة نظيره الفيتنامي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

جاء هذا قبل قليل عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وجاءت القائمة كالتالي:

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علي خصيف وخالد عيسى وعادل الحوسني وحمدان الكمالي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس ويوسف جابر وسالم راشد ومحمد شاكر والحسن صالح ووليد عباس وعلي سالمين ومحمد برغش وبندر الأحبابي ووليد عباس وجاسم يعقوب وعبد الله رمضان وحبيب الفردان وطارق أحمد وأحمد خليل وخلفان مبارك وعمر عبد الرحمن وزايد العامري وإسماعيل الحمادي وعلي صالح.

ويحل الفريق ضيفًا على نظيره الفيتنامي يوم ١٤ نوفمبر الجاري، ويحتل صاحب الأرض المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بسبع نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد ست نقاط جمعهم من ثلاث جولات.