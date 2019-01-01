فان مارفيك يتحدث عن الخروج من خليجي 24 أمام قطر

الإمارات لم تقدم المستوى المطلوب في البطولة

تحدث الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن الهزيمة أمام قطر، وتوديع منافسات بطولة خليجي 24 المقامة حاليًا في قطر.

المنتخب الإماراتي لم يتمكن من الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد حصاده 3 نقاط فقط، بعد الفوز على اليمن والهزيمة أمام العراق وقطر.

المنتخب العراقي تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية في منافسات خليجي 24، حيث يعد من أبرز المنتخبات التي قدمت أداءً قويًا في النسخة الحالية.

وفال فان مارفيك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "منتخب الإمارات عناصره لم تنسجم مع بعضها البعض، على عكس قطر الذي يتميز بالانسجام وفهم اللاعبين ببعضهم بعض".

وأضاف: "خبرة المنتخب القطري حسمت اللقاء بسهولة لصالحهم، حيث بحثنا عن التأهل خلال المباراة ولم نستطع الفوز على مستضيف البطولة".

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وتابع فان مارفيك في تصريحاته: "عانينا من إصابات كثيرة، 5 لاعبين غابوا عنا بسبب الإصابة وسيطرنا على بعض أوقات المباراة ولكن الحظ عاندنا".

وينتظر المنتخب العراقي وصيف المجموعة الثانية المكونة من السعودية وعمان والكويت والبحرين التي تلعب حاليًا مباريات الجولة الثالثة.