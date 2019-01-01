فان دي بيك يكشف عن آخر مستجدات انتقاله لريال مدريد

تصريح جديد يؤكد أن الصفقة أوشكت على الانتهاء

عاد لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، لإثارة الجدل حول مستقبله في الموسم المقبل، وذلك بحديث جديد عن آخر مستجدات صفقة انتقاله لريال مدريد، بعد مشاركته في اللقاء الافتتاحي لأياكس أمستردام في موسم الإيرديفيسي.

واعترف صاحب الـ22 عامًا في تصريحات صحفية أمس الجمعة، بأنه تلقى عرضًا من ريال مدريد، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى في حواره مع شبكة "فوكس" الرياضية.

واليوم وبعد تعادل فريقه خارج قواعده أمام فيتسيه آرنهيم بهدفين للكل ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري، قال دي بيك للصحفيين "لقد سمعت جماهير أياكس تغني باسمي دوني سنة أخرى، وأمر كهذا أعجبني، ماذا أستطيع قوله؟ كما قلت أمس لقد اتصلوا (ريال مدريد) بأياكس"، ثم ابتسم وقال "هذا ما يمكنني قوله في هذا الأمر".

وعن صحة ما يتردد أنه وقع بالفعل على عقد ارتباطه بالنادي الملكي، قال "طبيعي أن يكون وكيلي تحدث مع بعض الأشخاص بحكم وظيفته، هذا كل ما في الأمر، وبالنسبة لي أياكس أو ريال مدريد خياران جيدان للغاية، لكن الآن دعنا نتحدث أكثر عن كرة القدم".

أبطال السوبر الألماني 2019 🏆 pic.twitter.com/SoFlSDmcWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وكانت أغلب التقارير قد تحدثت عن اقتراب الريال من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي أياكس، لنقل دي بيك إلى "سانتياجو بيرنابيو" مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 60 مليون يورو.