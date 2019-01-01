فان دي بيك: لم نحققًا شيئًا وعلينا الانتظار للأسبوع القادم

فان دي بيك يتحدث عن انتصار أياكس على توتنهام ويرى ضرورة صب التركيز على مباراة الإياب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام إن فريقه لم يحقق شيئًا بانتصار الذهاب، وأنه على الجميع انتظار مباراة الأسبوع المقبل.

ونجح أياكس أمسترادام في تحقيق انتصار هام على مستضيفه توتنهام بهدف للا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

وعقب المباراة، قال فان دي بيك إن فريقه لعب بشكل جيد في المجمل، ولكن النسق قل بعد مرور نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "سجلنا الهدف في البداية بعد سيطرة بشكل واضح، ولكن توتنهام نجح في أن يأخذ الأفضلية بعد مرور نصف ساعة، لا أعلم ماذا حدث تحديدًا"

وتابع: "لم ينتهِ شيئًا بعد، الانتصار بهدف مقابل لا شيء لا يعني أفضلية، علينا أن ننتظر إلى الأسبوع المقبل ونلعب مباراة إياب مثالية حتى نحقق حلم الوصول إلى النهائي"

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يذكر أن أياكس أمستردام أقصى ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي خلال الدور ثمن النهائي وبعده ربع النهائي، قبل أن يقطع نصف الطريق نحو النهائي أمام توتنهام.