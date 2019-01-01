فان دي بيك: المفاوضات مستمرة وأتمنى أن تنتهي سريعاً

الهولندي يؤكد مشاركته في إياب الملحق الأوروبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أقر دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس بوجود مفاوضات لرحيله عن ناديه، متمنياً أن ينتهي الأمر بأقصى سرعة.

وقال فان دي بيك المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الجاري:"المفاوضات لا تزال جارية، وأود أن ينتهي كل شيء في أسرع وقت ممكن".

وأضاف:"ما هو مؤكد أني سأكون متواجداً مع الفريق يوم الأربعاء، إنه فخر لي أن يتم مطالبتي بالبقاء من المدرجات واللاعبين".

ويخوض الفريق إياب ملحق دوري أبطال أوروبا ضد باوك اليوناني يوم الأربعاء، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 2-2.

وبحسب التقارير الصحفية فإن هناك اتفاق بين إدارتي أياكس وريال مدريد لوصول اللاعب، ولكن في العام المقبل، ما دام الميرينجي لا يزال غير قادر على التخلص من زوائد قائمته: خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز.