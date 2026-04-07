تحدّث محللو زيغو سبورت بعد صافرة النهاية لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بحدة عن سلوك فينيسيوس جونيور. وعلى وجه الخصوص لم يجامل رافاييل فان دير فارت نجم ريال مدريد، وأظهر بوضوح أنه منزعج منه إلى حد كبير.

حقق بايرن ميونخ مساء الثلاثاء فوزًا جيدًا بنتيجة 1-2 في مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا. وتقدم الألمان إلى الأمام عبر لويس دياز وهاري كين بفارق مريح، قبل أن يقلص كيليان مبابي الفارق في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من ضغط ريال مدريد في النهاية، حافظ فريق المدرب فينسنت كومباني على الفوز.

وخلال التحليل التلفزيوني بعد المباراة، جرى نقاش مطول حول سلوك فينيسيوس من قبل المقدمة هيلين هندريكس، وفان دير فارت، وداني بليند. وافتتحت هندريكس الموضوع قائلة: “فينيسيوس أخيرًا، كيف نظرتم إلى ذلك؟”

وكان فان دير فارت واضحًا مباشرة: “فظيع.”

وحاول بليند التخفيف من حدة الأمر قليلًا، فأشار أولًا إلى قدرات فينيسيوس. “حسنًا، انظر، إنه يواصل اللعب مع الكثير من الخطورة. وبسرعته كان عليه أن يمر من نوير بمساحة أوسع في تلك الفرصة في الدقيقة 61.”

ومع ذلك، لم يستطع بليند أيضًا تجاهل السلوك. “لكننا انزعجنا منه مرة أخرى بالطبع. كل خطأ بسيط يعتبره ركلة جزاء.”

ثم تابع فان دير فارت وطرح السؤال الذي يرى أنه محوري: “كيف تتخلص من ذلك؟ أراه مؤسفًا جدًا، لأنه ببساطة لاعب جيد جدًا. في الحقيقة لا تريد أن تتحدث عن ذلك، لكنك تنزعج حتى الموت. يتلقى لمسة خفيفة، فيبقى على الأرض، ثم ينهض وبعدها يفضّل أن تكون بطاقة حمراء.”

“نعم، أغرب الأشياء. أراه مؤسفًا جدًا”، قال فان دير فارت. ولخّصت هندريكس الأمر بدقة بقولها إنه “يشكل نوعًا ما لطخة عليه”، ليرد فان دير فارت: “بالتأكيد.”