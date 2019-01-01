فان دير فارت: ميسي ليس من كوكبنا

الإشادات لا تتوقف بنجم برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال لاعب ريال مدريد السابق رافائيل فان دير فارت المديح لقائد برشلونة ونجمه ليونيل ميسي واعتبر أن المستحيل إمكانية إيقافه بالملعب.

ويعيش الأرجنتيني موسماً آخراً مميزاً، إذ وصل إلى 33 هدفاً حتى الآن مع برشلونة وسجل ثلاثيته الخمسين بمشواره الكروي أمام إشبيلية.

وقال فان دير فارت مع "إل لارجيرو": "هو من عالم آخر غير عالمنا، رأيت ما فعله أمام إشبيلية، لا يمكن إيقافه، يظهر في كل مكان".

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(📸:IG/acmilan) pic.twitter.com/8lUTlEtPzO — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

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وأكمل: "يجري بالكرة بسرعة ومهارة، لا يمكن أن تدافع أمام هذا، في وقتي كان برشلونة أفضل من ريال مدريد بكثير وعن كل فرق العالم".

وختم: "أتذكر تلك المباراة، 6-2، الأمر بدا وكأنه بلايستيشن".

ويلتقي قطبا الكرة الإسبانية مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مدريد بعد التعادل ذهاباً 1-1.