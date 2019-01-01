فان دير فارت: روبن أناني ويحق له ذلك

نجم منتخب هولندا السابق فان دير فارت يؤكد أن آرين روبن كان يحب الاحتفاظ بالكرة مما قد يظهر أنه لاعب أناني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فان دير فارت نجم منتخب هولندا المعتزل أن زميله السابق آرين روبن كان يتمتع بمهارة فائقة وسرعة عالية لم يراها في أي لاعب آخر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دير فارت وأكد خلالها أن روبن كان يظهر أحيانًا كأنه لاعب أناني ويحب السيطرة على الكرة.

وداعًا آريين روبن 👋



ما هو أفضل هدف شاهدته للنجم الهولندي؟ ⚽️ pic.twitter.com/LbgYaBhVti — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يوليو ٢٠١٩

وقال فان دير فارت: "أول مرة واجهته كانت أول مباراة له مع فريقه بمواجهة جرونيجين وأياكس وكل منا سجل والمباراة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، لقد كانت مواجهة عظيمة".

واضاف: "نحن لدينا رابط عظيم دومًا ما كنت أجد المتعة في رفقته، لكن في الوقت الذي كان يأخذ فيه الكرة لم أكن أراه مرة آخرى".

وأكمل: "هو ليس أناني بكل تأكيد لكنه دومًا ما يكون في حالة كبيرة من التركيز، ويحب أن يأخذ الفرص بنفسه ليتأكد من تسجيلها في المرمى".

كلوزه يتمرد على بايرن ميونخ: لا أحد يخطط لمسيرتي التدريبية

وأختتم: "لو كنت لاعب سريع ولديك مهارة كبيرة وتستطيع المرور من أكثر من لاعب فذلك يمنحك الأفضلية على كل من معك".

جدير بالذكر أن روبن كان قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي مساء الأمس عقب أن انتهى تعاقده مع فريقه بايرن ميونخ بنهاية الموسم.