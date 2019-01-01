فان دير سار يرحب بالعودة إلى مانشستر يونايتد

هل نرى الحارس الهولندي من جديد مع الشياطين الحمر؟

هيثم محمد تويتر

رحب إدوين فان دير سار، النجم الهولندي السابق، بفكرة تولي منصب إداري في صفوف ناديه القديم مانشستر يونايتد.

فان دير سار انتقل إلى يونايتد في 2005 ولعب معهم حتى 2008، وحالياً هو المدير الرياضي لأياكس.

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وقال الحارس الأسبق مع "بلانيت فوتبول": "بجانب عائلتي، هناك شيئان أحبهما كثيراً، أياكس الذي أعطاني فرصة النمو والبزوغ في عالم الكرة".

وأضاف: "ومانشستر يونايتد، آخر نادٍ في مشواري، والذي أعطاني اهتماماً كبيراً، بالتأكيد سأكون مهتماً بفكرة تولي منصباً هناك".

وختم: "أحتاج للتعلم في أياكس والتطور، يونايتد نادٍ رائع ويتابعه الملايين حول العالم، الجميع يريد العمل واللعب معه، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

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وكان فان دير سار واحداً من عدة اسماء تم ترشيحها لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي، في محاولة لإخراجه من أزمة تراجع النتائج والمستوى.