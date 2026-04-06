فان دير جيب يذكر النادي المثالي لنجم بي إس في إسماعيل سايباري

رينيه فان دير جيب معجب بإسماعيل سايباري منذ فترة. ومع ذلك، لا يرى المحلل من دوردريخت أن لاعب خط الوسط المهاجم في نادي PSV سينضم مباشرة إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا، كما اتضح يوم الاثنين في برنامج «Vandaag Inside».

أراد المذيع ويلفريد جيني معرفة ما الذي سيقدمه لاعب PSV. لكن فان دير جيب غير مسار الحديث مباشرة. "لن ينتقل سايباري إلى الأندية الأربعة عشر الكبرى في أوروبا، مثل بايرن ميونيخ وما إلى ذلك. لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه سينضم إلى بوروسيا دورتموند أو نادٍ آخر."

رأى فان دير جيب أن لاعب الوسط تألق بشكل خاص على الساحة الأوروبية. ''لعب سايباري بضع مباريات جيدة في دوري أبطال أوروبا. أعجبني بشكل خاص في المباراة ضد بايرن، حيث سجل هدفاً رائعاً. كما أن كومباني الغريب يعرفه.''

"إنه أفضل لاعب في بي إس في حالياً"، يؤكد ديركسن. فالنتين دريسن أيضاً يقدّر سايباري تقديراً عالياً. "إنه جيد لدرجة أنه تجاوز مستوى كرة القدم الهولندية."

ثم يضيف ديركسن ملاحظة: "لطالما كان لدي انطباع بأنه يعاني من زيادة طفيفة في الوزن." ويستكمل فان دير جيب على الفور: "رأسُه سمين قليلاً، لكن لا بأس بذلك."

"لكنه يتمتع بالقوة والاندفاع. وهذا يختلف عن فيرمان. فهذه قصة أخرى"، يقول المهاجم الجناح السابق في PSV وهو يتحدث بإعجاب عن سايباري. "في المباراة خارج أرضنا ضد فينورد، سجل هدفاً رائعاً بقدمه اليسرى."

"ويجب أن يكون سايباري محظوظاً لأن كومباني، الذي يعرفه بالطبع، يعتقد: هذا اللاعب مفيد لي. لأنه إذا كان لديه ثلاثة لاعبين في خط الوسط في بايرن، فلا بد أن يكون لديه خمسة لاعبين في المجموع. يكونون بنفس المستوى"، يستبق فان دير جيب احتمال انتقال اللاعب إلى بايرن.

وفي الختام، أشار دريسن إلى أنه لم يعد يتم دفع 70 مليون يورو للاعبين الهولنديين. «ربما 30 أو 35 مليون يورو. لا أعرف إلى متى يستمر عقده مع بي إس في.» ويستمر عقد سايباري مع نادي أيندهوفن حتى منتصف عام 2029.